MEA ขานรับนโยบาย มท."ทำทันที Action 5 Plus" ด้วยโครงการ "MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส"

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter) แทนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ฟรี) ให้กับบ้านพักและสถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล เช่น เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องผลิตออกซิเจน
ทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉิน Smart Meter จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิทัลระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันที โดยมีทีม MEA คอยเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าว ทีมงานจะประสานงานติดต่อกับญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในทันที เพื่อส่งทีมช่าง MEA ในพื้นที่เร่งรุดเข้าแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้หลักการ รู้เร็ว ช่วยเหลือเร็ว โดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้แก่บ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุด เพื่อความปลอดภัยในทุกวินาทีชีวิต
เพราะทุกชีวิตมีค่า
การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ MEA มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ภายใต้โครงการนี้ จะมีส่วนสำคัญยิ่งในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วย พร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ MEA จะแถลงข่าวเปิดโครงการพร้อมเปิดรับสมัครในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์