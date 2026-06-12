ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม ถ.จรัญสนิทวงศ์ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม 2 ช่องจราจร บนถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ฝั่งมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนสุทธาวาส ฝั่งมุ่งหน้าศิริราช เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) สถานีบางขุนนนท์ (OR02) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 22:00 น. – 30 มิถุนายน 2569 เวลา 24:00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) มีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย และฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ถนนสุทธาวาส และถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้