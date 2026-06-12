xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 18 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.59 น.ครั้งที่ 18 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,800.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,505.24 บาท