สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง แจ้งเส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพ"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังประชาสัมพันธ์ เส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เส้นทางขบวนเชิญพระศพฯ
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
-เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังต์
-เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4
-แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท
-แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา
-ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร
-ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร -เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก
-ถนนราชดำเนินกลาง
-ถนนราชดำเนินใน -เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน
-เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี
ที่หมาย : พระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง