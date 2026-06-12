นายกฯ หารือทูตเยอรมนีเข้าเยี่ยมคารวะก่อนอำลาตำแหน่ง จ่อผลักดัน FTA ไทย–EU

วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายแอ็นสท์ ว็อลฟ์กัง ไรเชิล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกฯ ชื่นชมความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ ในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติ พร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทย–เยอรมนี ซึ่งดำเนินมาครบ 164 ปีในปีนี้ บนพื้นฐานของมิตรภาพ ความไว้วางใจ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนของทั้งสองประเทศ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย–สหภาพยุโรป (Thailand–EU FTA) ให้บรรลุผลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป พร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะยาว