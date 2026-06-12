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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 16.57 จุด มูลค่าซื้อขาย 37,883.58 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,568.89 จุด ปรับขึ้น 16.57 จุด หรือ 1.07% มูลค่าซื้อขาย 37,883.58 ล้านบาท