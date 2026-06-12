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“ธงทอง”ร่ายกลอนถวายความอาลัย"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" ทรงทอถักกรุงสยามให้งามไสว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

ประหนึ่งเพชรประดับเมืองรุ่งเรืองนัก
ทรงทอถักกรุงสยามให้งามไสว
เมื่อเสด็จคืนสู่ฟ้าสุราลัย
จึงหัวใจร่ำไห้ถวายบังคม

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ