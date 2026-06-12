ครม.มีมติให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ ลดธงครึ่งเสา 15 วัน - จัดงานรื่นเริงได้ตามปกติ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ว่า ก่อนเริ่มประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
โดยในที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการ และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ขณะที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษา ทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2.ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 15 วัน
ส่วนประชาชนทั่วไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
วันพรุ่งนี้ ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรี ไปร่วมน้ำสรงศพ ในเวลา 08.30 น.
ทั้งนี้ งานรื่นเริงสามารถจัดได้ตามปกติ โดยทุกคนสามารถไว้อาลัยระลึกถึงพระองค์ท่าน