xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 12.15 จุด มูลค่าซื้อขาย 6367.43 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1584.47 จุด ปรับขึ้น 12.15 จุด มูลค่าซื้อขาย 6367.43 ล้านบาท 