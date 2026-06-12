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ราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โพสต์ระบุว่า "ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" โดยมีรายละเอียดดังนี้

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