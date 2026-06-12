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ทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาถวายความอาลัย"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทำเนียบรัฐบาลได้ลดธงครึ่งเสา บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรี และบริเวณด้านบนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา