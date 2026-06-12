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ราคาทองคำครั้งที่ 11 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 66,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.05 น.ครั้งที่ 11 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,702.32 บาท