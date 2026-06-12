"นิพิฏฐ์"ขอชื่นชม"รัชนก"ตรวจสอบโครงการ TH-AI passport ยกนี่แหละฝ่ายค้านของจริง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอชื่นชม สส.รัชนก ศรีนอก
ผมต้องขอชื่นชม สส.รัชนก ศรีนอก ในการตรวจสอบโครงการ TH-AI passport งบประมาณ 1,621ล้าน ของรัฐมนตรีไชยชนก ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย
บางเรื่องผมไม่เห็นด้วยกับเธอ
แต่เรื่องการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน ในฐานะการเป็นฝ่ายค้าน ต้องยกให้เธอ
การเป็นฝ่ายค้านจริงๆ มันต้องทำอย่างนี้แหละ ฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่ชื่นชมรัฐบาล แต่ในเรื่องสำคัญ เช่น ความมั่นคง หรือ เศรษฐกิจ ฝ่ายค้านอาจ“หาทางเลือกที่ดีกว่า“ ให้ประเทศชาติได้
ฝ่ายค้าน เป็นตัวแทนของประชาชนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาล จึงไม่จำเป็นต้องไปร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลและไปเสนอแนะอะไรรัฐบาล
เขียนมาถึงนี้ ก็มือสั่น ที่สั่นไม่ได้กลัวว่ารัฐบาลจะฟ้องปิดปากหรอก แต่สั่นเพราะอยากฟาดหัวฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลสักป้าบ ที่คิดจะฟ้องปิดปากคนเห็นต่าง