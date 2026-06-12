รฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจร บริเวณแยกยมราช -แยกสะพานขาว 16-30 มิ.ย.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร บนถนนหลานหลวง บริเวณแยกยมราช ถึงบริเวณแยกสะพานขาว เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง สถานียมราช (OR07) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 30 มิถุนายน 2569 เวลา 24.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) มีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาว สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร เดินรถทางเดียว (one way) โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้