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ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.48 น.ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,596.20 บาท