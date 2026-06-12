"เทพไท"แนะ"ไชยชนก"ถอย AI พาสปอร์ต ชี้หากเดินหน้าต่ออาจกัดกร่อนระบอบสีน้ำเงินให้สั่นคลอน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แนะ ไชยชนก ให้ถอย AI พาสปอร์ต
ถ้าใครได้ติดตามการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการTH-AI พาสปอร์ต ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี จะเห็นได้ว่ามีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และซักถามเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีปลัดกระทรวงดีอีเป็นแม่งานใหญ่ เป็นตัวแทนของกระทรวง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น
ในขณะเดียวกันก็มีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รวมไปถึงนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วย
ถ้าดูบรรยากาศการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นจากการเปิดเวทีของกระทรวงดีอี จะเห็นได้ว่ามีการตั้งคำถามและสอบถามรายละเอียดของโครงการฯกันคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งคำถามจากผู้ที่สนใจ และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ AI หรืออยู่ในแวดวง ITทั้งหมด ได้ซักถามประเด็นที่น่าสนใจ คือมีการตั้งคำถามจากผู้เข้าร่วมเวที ถึงความสนิทสนมกัน ความรู้จักระหว่างรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกับบริษัทที่ได้รับประมูลไปว่า รู้จักหรือสนิทสนมกันแค่ไหน ในที่สุดรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง นายไชยชนกยอมรับว่ารู้จักกัน
ซึ่งจากประเด็นคำถามนี้ น่าจะนำไปสู่การขยายผล เรื่องโครงการ AI พาสปอร์ต เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ได้รับการประมูลหรือไม่ เพราะการใช้เวลา 30 กว่าวัน เพื่อยื่นซองประกวดราคาโครงการ AI พาสปอร์ต ซึ่งมีวงเงินสูงถึง 1600 กว่าล้านบาท ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมประมูลใช้ความสนิทสนม หรือรู้โจทย์ล่วงหน้า หรือเตรียมการล่วงหน้า หรือสามารถเขียน TOR ล็อกสเปก เพื่อกีดกันคู่แข่ง
ซึ่งการตั้งข้อสงสัย และตั้งคำถามต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และตัวแทนของกระทรวงที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น จะเป็นใบเบิกทางนำไปสู่การตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของโครงการAIพาสปอร์ต ซึ่งเชื่อว่าจะพัฒนาต่อไปจนถึงขั้นที่คณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าไปชี้แจงให้ข้อเท็จจริง และจะรวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว แม้ว่าเสียงโหวตในสภาฝ่ายรัฐบาลจะชนะ ขั้นตอนต่อไปของพรรคฝ่ายค้านก็น่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ปปช. เพื่อให้ตรวจสอบ และเมื่อปปช.สอบว่าโครงการนี้มีมูลนำไปสู่การทุจริต ก็ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นกระบวนตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ
แต่ถ้าหากว่าดูบรรยากาศ ความน่าเชื่อถือ กระแสสังคม จะเห็นได้ว่าโครงการนี้เดินหน้าต่อไปได้ยาก แม้ว่าจะมีการทำสัญญาลงนามกันแล้ว และปลัดกระทรวงดีอีได้ออกมายืนยันว่า ไม่สามารถจะแก้ไขได้ แต่ถ้าดูท่าทีของนายไชยชนก ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการ จะได้ว่ายังชั่งใจอยู่ว่า จะหน้าต่อหรือไม่
ถ้าถามความเห็นผมในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ อยากจะแนะนำว่า ถ้ากระแสสังคมไม่เอาด้วย ไม่ไว้วางใจ ก็ไม่ควรที่จะเดินหน้าต่อไป น่าจะทบทวนแม้ว่าโครงการจะมีการลงนามไปแล้ว แต่เมื่อบริษัทคู่สัญญารู้จักกันคุ้นเคยกัน ก็สามารถจะรอมชอม หาทางออกเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลภายใต้ระบอบสีน้ำเงินเดินหน้าต่อไปได้
แต่ถ้ายังดึงดันจะเดินหน้าต่อไป ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่กัดกร่อนระบอบสีน้ำเงินให้สั่นคลอนลงไปได้