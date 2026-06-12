สนว.เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระรูป"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"13 มิ.ย.

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการเข้าถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดังนี้
๑. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึงเวลา ๑๒ นาฬิกา
๒. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙ ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
๓. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ น - ๒๑.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙
๔. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล ราชินิกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๐๐ วัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙