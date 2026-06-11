กอ.รมน.ยันเคารพต่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมศึกษารายละเอียดใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม

พลตรี ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชี้แจงว่า ได้รับทราบคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีที่สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล กอ.รมน. เป็นคู่ความในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการลบข้อความที่เป็นประเด็นในคดีดังกล่าว
กอ.รมน. ขอยืนยันถึงการเคารพต่อคำพิพากษาของศาล และยึดมั่นในหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของคำพิพากษาอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการพิจารณาใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ซึ่งเป็นสิทธิที่คู่ความทุกฝ่ายสามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมตามปกติ
กอ.รมน. ขอยืนยันว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของรัฐเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พร้อมกันนี้ กอ.รมน. จะนำข้อพิจารณาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมมาใช้ในการทบทวนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล และความคาดหวังของสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
กอ.รมน. ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า หน่วยงานจะดำเนินการทุกประการภายใต้กรอบของกฎหมาย ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักการของรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐต่อไป