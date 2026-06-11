จนท.ราชทัณฑ์เรือนจำเพชรบุรีดักฟังนักโทษสั่งการญาติ ขยายผลยึดยาบ้าหมื่นเม็ด-ไอซ์กว่า 8 กก.

กรมราชทัณฑ์ โพสต์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจํากลางเพชรบุรี ดักฟังนักโทษสั่งการญาติ ประสานขยายผลยึดยาบ้าหมื่นเม็ด-ไอซ์กว่า 8 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
ตามที่ปรากฏรายงานข่าวกรณีการตรวจยึดยาเสพติดเครือข่ายรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมของกลางยาไอซ์ 8 ห่อ น้ำหนักรวม 8,442 กรัม ยาบ้า 10,029 เม็ด มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท นั้น
กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเพชรบุรี ภายใต้การอำนวยการของนายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี ที่บูรณาการข้อมูลร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรชะอำและฝ่ายปกครอง ชะอำ บุกขุดยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ได้สำเร็จก่อนแพร่ระบาดสู่ประชาชน
เหตุการณ์ ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง และได้ยินผู้ต้องขัง พูดคุยสั่งการให้ญาติไปขุดค้นหายาเสพติดที่ซุกซ่อนฝังดินไว้ในพื้นที่อำเภอชะอำ ก่อนที่ตนเองจะถูกคุมขัง เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีหลังรับแจ้งเหตุ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี ได้ประสานงาน เชิงรุกกับ พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมฝ่ายปกครอง ในท้องที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว จนสามารถตรวจยึดยาเสพติดของกลางซุกซ่อนฝังดิน ประกอบด้วย ยาไอซ์ 8,442 กรัม และยาบ้า 10,029 เม็ด รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท
การปฏิบัติงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในการเฝ้าระวังพฤติการณ์และ การรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการปราบปรามยาเสพติด นอกเหนือจาก ภารกิจหลักในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
กรมราชทัณฑ์ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเพชรบุรี ภายใต้การนำของผู้บัญชาการเรือนจำ กลางเพชรบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีไหวพริบปฏิภาณ จนนำไปสู่การประสานข้อมูลและ ตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ได้สำเร็จ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมและฝ่ายปกครอง เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน