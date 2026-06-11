นายกฯ พร้อมภริยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซีย

วันนี้ (11 มิ.ย.) เวลา 18.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย ตามคำเชิญของนายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 700 คน
นายกฯ กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า 1 ศตวรรษ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้งสองประเทศเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ 130 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–รัสเซีย
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้า นายกฯ จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน–รัสเซีย ณ เมืองคาซาน ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย