‘แพลน บี มีเดีย’แจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ TH-AI Passport ยันไม่ได้เป็นคู่สัญญา

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) แถลงชี้แจงกรณีข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ บางส่วนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า บริษัท แพลน บี มีเดีย และบริษัทย่อย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่อ้างถึงในสังคมออนไลน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้เป็นคู่สัญญา และไม่ได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ร่วมค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีการกล่าวถึงการลงทุนหรือการดำเนินการของบุคคลใดในฐานะส่วนบุคคล หรือในนามนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ ขอเรียนว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นๆ โดยแยกต่างหากจากการดำเนินงานของแพลน บี มีเดีย และมิได้เป็นการดำเนินการในนามของบริษัทฯ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงขอให้ประชาชน นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลจาก ช่องทางทางการของบริษัทฯ และข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)