กรมอุทยานฯ เฝ้าติดตามอาการบาดเจ็บ“พลายลุงตู่”ต่อเนื่อง พบอาการดีขึ้น

นายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าชรา “พลายลุงตู่” ว่า หลังจากได้สร้างคอกชั่วคราวในพื้นที่ ท้องที่หมู่ 11 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาพระยา เครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และชุดสนับสนุนต่างๆ เฝ้าติดตามดูแลตลอดเวลา เพื่อรายงานข้อมูลอาการช้างป่าให้สัตวแพทย์ทราบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พฤติกรรมการกิน การนอน การเคลื่อนไหว ลักษณะของบาดแผลในแต่ละวัน
สำหรับภาพรวมในวันนี้ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และชุดสนับสนุนที่เฝ้าติดตามอยู่ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง รายงานว่า “พลายลุงตู่” เดินไปมาอยู่ในพื้นที่คอกชั่วคราวที่ล้อมด้วยรั้วไฟฟ้า โดยได้เอางวงแตะที่รั้ว เมื่อรับรู้ได้ถึงกระแสไฟฟ้าก็จะเดินเลี่ยงออกจากรั้วไป
ด้านสุขภาพโดยรวมดีขึ้นจากเดิม คือยังมีความตื่นตัวและมีความอยากอาหารสูง กินอาหารและหากินหญ้ารอบๆ สระน้ำ พ่นทรายใส่ตัว ไม่เครียด ทั้งนี้ พฤติกรรมส่วนใหญ่พบว่าลงสระแช่น้ำทั้งวัน ชอบนอนตะแคงแช่น้ำสลับซ้าย-ขวา พ่นน้ำใส่ตัวเพื่อบรรเทาความร้อนและอาการเจ็บปวด สภาพบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ที่บริเวณสะโพกด้านขวา ซึ่งเป็นแผลเก่า วันนี้ก็ยังมีสภาพหนองไหลอยู่เล็กน้อย แต่ปากแผลเล็กลง และมีอาการบวมเล็กน้อย สำหรับแผลที่มีลักษณะเป็นรูขนาดเล็กหลายแผลบริเวณลำตัวและสะโพกทั้งสองข้าง ไม่มีอาการบวมรุนแรง และแผลบางจุดได้ปิดสนิทแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ยาวิตามิน บำรุงร่างกาย ครั้งที่ 3 และให้ยาลดปวด แก้อักเสบ ตามที่สัตว์แพทย์สั่ง ซึ่งช้างกินยาได้ครบตามจำนวน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามสังเกตอาการบาดเจ็บ รวมถึงพฤติกรรมโดยรวมทั้งหมด เพื่อรายงานตรงให้ทีมสัตวแพทย์ประเมินผลวันต่อวัน