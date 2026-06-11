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หุ้นไทยปิดตลาดบวก 8.73 จุด มูลค่าซื้อขาย 52,253.75 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,572.32 จุด ปรับขึ้น 8.73 จุด หรือ 0.56% มูลค่าซื้อขาย 52,253.75 ล้านบาท