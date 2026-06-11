xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 38 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.08 น.ครั้งที่ 38 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,383.40 บาท