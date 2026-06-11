หลายจังหวัดพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตดอนเมือง หนองจอก) สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้น 16.30-17.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน บางบอน หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางซื่อ บางพลัด บางกอกน้อย บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง ทุ่งครุ หลักสี่ ดอนเมือง จตุจักร หนองจอก) นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม ราชบุรี คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง