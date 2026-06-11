“นิพิฏฐ์”เผย 5 ความเชื่อทางการเมือง ชี้ขอพื้นที่รักชาติไว้ให้คนอื่นบ้าง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความเชื่อ 5 ประการ ของผม
ผมเป็นเพียงอดีตนักการเมือง เป็นคนธรรมดา ไม่จำเป็นต้องใส่ใจความเห็นผม
1. ผมเชื่อว่า นักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้ง ไม่มีวันจะรักชาติ เมื่ออิ่มท้องก็จะกลายร่างเป็นปีศาจการใช้เงินซื้อเสียงเย็บติดกับบัตรหาเสียงในยุคอนาล็อค 120 บาท กับ การซื้อเสียงด้วยการเก็บบัตรประชาชน 1,000 บาท ในยุคดิจิทัล ก็เป็นเพียงพัฒนาการทางความเลว
2. ผมเชื่อว่า นักการเมืองที่ฮั้วอำนาจทุกอย่างไว้ในมือเปรียบเหมือน คนที่บอกว่า ตัวเองยอมทำความชั่วที่ร้ายแรง เพื่อจะเข้าไปทำความดีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งผมก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกันว่า(มัน)จะทำได้
3. ผมเชื่อต่อไปว่า คนบุกรุกที่ดินชายทะเล กับ คนบุกรุกที่เขา คือคนเลวเหมือนกัน หากเอาคนบุกรุกชายทะเลเข้าคุก มีข้อยกเว้นอะไรที่ไม่เอาคนบุกรุกที่เขาเข้าคุกบ้าง
4. ผมเชื่อว่า คนที่ใช้นิ้วชี้ไปที่คนอื่นว่าชั่ว อีก 4 นิ้วกำลังชี้เข้าตัวเอง
5. ผมเชื่อว่า การพูดว่า ให้ประชาชนเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์ คือ การปลุกปีศาจทางการเมืองขึ้นมา
ผมเชื่อของผมอย่างนี้ อย่าว่ากันนะ
ขอพื้นที่รักชาติ ไว้ให้คนอื่นบ้างเถอะ คนอื่นอาจ“แสดง” ความรักชาติไม่เก่งเหมือนคุณ
คุณ ในที่นี้ ไม่ใช่คุณที่กำลังอ่านอยู่
ใช่ๆๆ คนนั้นแหละ 😁/