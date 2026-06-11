นายกฯ หารือรอง ปธ.สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน ย้ำไทย–จีนร่วมมือกันทุกมิติ

วันนี้ (11 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับนางสาวเสียน ฮุย รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันอย่างเป็นกันเอง สะท้อนถึงความสำคัญที่จีนให้ต่อความสัมพันธ์ไทย–จีน และความมุ่งมั่นร่วมกันในการสานต่อความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
รองประธานสภาฯ ชื่นชมบทบาทของนายกฯ ในการผลักดันความสัมพันธ์ไทย–จีนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่ามิตรภาพระหว่างสองประเทศมีความพิเศษเสมือน “คนในครอบครัวเดียวกัน” การพบหารือครั้งนี้จึงให้ความรู้สึกใกล้ชิดและคุ้นเคย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทย–จีนมีความพิเศษและใกล้ชิดในทุกระดับ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ“ความไว้เนื้อเชื่อใจ” และมิตรภาพอันยาวนาน
โอกาสนี้ นายกฯ ได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้แก่ประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่พร้อมเดินหน้าร่วมกันในทุกมิติ โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อไป