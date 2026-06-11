สทนช.เตือน 7 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังผลกระทบน้ำทะเลหนุนสูง 15-18 มิ.ย.นี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนภาวะน้ำทะเลหนุนสูง โดยระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พบว่าในช่วงวันที่ 15-18 มิถุนายน 2569 จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำท่าจีน โดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ พื้นที่ที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร รวมถึงบางเส้นทางสัญจรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนพระราม 2 ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในบางช่วงเวลา
นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำเข้าสู่แหล่งน้ำดิบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิตน้ำประปา และภาคการเกษตรในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำ
สทนช. จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมรับมือและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรสงคราม ให้เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำตลอดช่วงเวลาดังกล่าว