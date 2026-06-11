"ไทยช่วยไทยพลัส" ฉุดยอดร้านอาหารรายใหญ่ร่วง 30–50% จี้รัฐออกมาตรการเสริมเฉพาะกลุ่ม

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีก (Retail Sentiment Index : RSI) จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย พบว่า ผู้ประกอบการมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกำลังซื้อในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" ที่ช่วยอัดฉีดเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความเปราะบางสูง
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น พบว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้กำลังซื้อบางส่วนกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่ผู้ประกอบการในภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าและร้านอาหารขนาดกลาง ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้อง รวมถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่อาจยังไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการอย่างทั่วถึง
สมาคมฯ จึงขอเสนอให้ภาครัฐพิจารณาออกมาตรการเสริมเฉพาะกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือพิจารณาขยายสิทธิผ่านโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" ในเฟสถัดไป เพื่อช่วยรักษาการจ้างงาน เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ และสนับสนุนให้กำลังซื้อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรวม อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
นายณัฐ วงศ์พานิช ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรับลดลงต่อเนื่องในทุกองค์ประกอบ ทุกประเภทร้านค้าสะท้อนแรงกดดันด้านกำลังซื้อที่อ่อนแอต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนที่อยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ดี ผลสำรวจใน 3 เดือนข้างหน้า ความเชื่อมั่นกลับมาอยู่เหนือระดับ 50 จุดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการมีความหวังกับโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" ว่าจะมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อ บรรเทาค่าครองชีพได้ในระยะสั้น
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลว่าหลังสิ้นสุดโครงการ กำลังซื้ออาจกลับมาชะลอตัวอีกครั้ง ขณะที่ต้นทุนการดำเนินธุรกิจยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เตรียมทยอยปรับราคาสินค้าในหลายหมวดหมู่ โดยคาดว่าจะปรับขึ้นไม่เกิน 5% ซึ่งสะท้อนภาวะ "Cost-Push Inflation" หรือเงินเฟ้อจากต้นทุนการผลิต ที่ทำให้ผู้บริโภคเผชิญสถานการณ์ของแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่อำนาจซื้อลดลง
อย่างไรก็ตาม จากผลสะท้อนของโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้นการใช้สิทธิกับร้านค้ารายย่อยและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก ส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้ประกอบการขนาดกลาง โดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งมียอดขายลดลงประมาณ 30–50%
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าปลีกและร้านอาหารที่มียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT อย่างถูกต้อง ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีบทบาทต่อการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ การจ้างงาน และห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง แต่ปัจจุบันกลับต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้าน ทั้งค่าพลังงาน ค่าขนส่ง และต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นราว 15–20% ขณะที่ยอดขายกลับลดลง เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ
สมาคมฯ จึงเห็นว่า การทบทวนและปรับมาตรการให้ครอบคลุมผู้ประกอบการในระบบภาษีมากขึ้น ไม่เพียงเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้า แต่ยังเป็นการรักษาสมดุลของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งด้านสภาพคล่องของธุรกิจ การรักษาการจ้างงาน และกำลังซื้อของประชาชน ไม่ให้ชะลอตัวลง
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จึงขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" ในรอบถัดไป โดยมีข้อเสนอแนะสำคัญ ดังนี้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง “ไทยช่วยไทย พลัส” ผ่านแนวคิด "ขยาย-สร้าง-รักษา"
1. ขยายสิทธิการเข้าร่วมโครงการ ควรพิจารณามาตรการเสริมแบบเจาะกลุ่ม หรือเปิดโอกาสให้ร้านค้าทุกขนาด รวมทั้งร้านที่จดทะเบียนในระบบภาษีถูกต้อง สามารถเข้าร่วมเป็นร้านค้ารับสิทธิในโครงการได้ เพื่อกระจายเม็ดเงินให้หมุนเวียนในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทาน ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการใช้จ่ายเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะร้านค้าโมเดิร์นเทรด ซึ่งมีสินค้าหลายรายการที่มาจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย การเปิดให้เข้าร่วมโครงการจึงมีส่วนช่วยส่งต่อเม็ดเงินไปยังผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อยในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้อาจพิจารณาเชื่อมโยงมาตรการดังกล่าวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สามารถใช้จ่ายภายในโมเดิร์นเทรดได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้หลากหลายในราคาประหยัด
2. สร้างแรงจูงใจในการเข้าระบบภาษี การออกแบบมาตรการให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีได้รับอานิสงส์จากมาตรการของรัฐ จะเป็นสัญญาณเชิงบวกและเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือร้านค้าขนาดเล็ก เห็นถึงประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงที่ภาครัฐส่งเสริมให้ร้านค้าขนาดเล็กนำเทคโนโลยีและระบบ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้ร้านค้าขนาดเล็กรู้สึกยินดีที่จะเติบโตและก้าวเข้าสู่ระบบภาษีในอนาคต
3. รักษาสมดุลของการจ้างงาน การขยายสิทธิมาตรการ มีส่วนช่วยพยุงภาคธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการจ้างงานรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในช่วงที่กำลังซื้อของประชาชนโดยรวมยังคงอ่อนแอ
ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า หากรัฐบาลขยายขอบเขตการช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการในระบบภาษีในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งต่อไป จะเป็นการประคองทั้งธุรกิจฐานรากและธุรกิจที่ขับเคลื่อนโครงสร้างภาษีของประเทศให้รอดพ้นจากภาวะซบเซาไปด้วยกัน