ศาลสั่งประหารชีวิตมือวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์

จากเหตุวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 20 ราย เป็นต่างชาติ 14 ราย คนไทย 6 ราย บาดเจ็บกว่า 100 คน ซึ่งเหตุการณ์ผ่านมามานานเกือบ 11 ปี และมีการสืบพยานโจทก์มากกว่า 400 ปาก และฝ่ายจำเลยกว่า 45 ปาก แฟ้มเอกสารคดีกว่า 10,000 หน้า
ล่าสุด วันที่ 11 มิถุนายน 2569 ศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิต นายอาเด็ม คาราดัค และ นายไมไรลี ยูซุฟู ฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์ พร้อมปรับ 1,000 บาท ข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะ
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 18.55 น. เกิดเหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม บริเวณแยกราชประสงค์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 20 ราย เจ้าหน้าที่ตรวจพบระเบิดทีเอ็นที ระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ท่อแป๊บเป็นส่วนประกอบ เช็กวงจรปิดภายหลังพบว่าระเบิดอยู่ในกระเป๋าเป้ ถูกนำมาวางไว้ใต้เก้าอี้ในบริเวณศาลท้าวมหาพรหม
ต่อมา เจ้าหน้าที่จับกุม นายอาเด็ม คาราดัค ทำหน้าที่นำกระเป๋าเป้ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ใต้ที่นั่งในบริเวณศาลท้าวมหาพรหม และ นายไมไรลี ยูซุฟู ทำหน้าที่เป็นฝ่ายประกอบระเบิด จัดหาอุปกรณ์ และเป็นผู้นำส่งระเบิดแสวงเครื่องให้กับนายอาเด็ม