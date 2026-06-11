คณะผู้แทนพิเศษฯ จ่อตั้งอนุฯ ขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคใต้ เสนอดึงภาค ปชช.สร้างพื้นที่ปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นัดแรก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการหารือถึงกรอบการทำงานของคณะผู้แทนฯ และจะรายงานให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ เพื่อติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ ทั้งงานด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา ด้านการข่าวและการเจรจา โดยคณะกรรมการชุดนี้จะตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะทำงาน 1-2 ชุด ซึ่งขึ้นอยู่กับเลขานุการของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษฯเป็นผู้ตั้ง ทั้งนี้ การประชุมของคณะผู้แทนพิเศษฯ จะประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง
โดยที่ประชุมได้หารือในหลายประเด็น และมีการเสนอความปลอดภัยในพื้นที่ ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ทำบันทึกเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ เพราะประชาชนในพื้นที่มองว่าหากประชาชนไม่ปลอดภัย การพัฒนาในพื้นที่จะยาก หัวใจในการนำเสนอคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่รวมไปถึงทุกคนในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่จะต้องมาคิดกันอีกครั้งหนึ่ง และต้องมีการให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยด้วย ต้องไม่ยึดฝ่ายความมั่นคงอย่างเดียว ส่วนจะทำอย่างไรต้องหารือในการประชุมครั้งต่อไป
ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมฝ่ายทหารไม่ได้มีการแย้งอะไร มีเพียงการเสนอหลักการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการปกครองที่ต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งเป็นการทำงานของหน่วยงานประจำอยู่แล้ว