ศธ.ยกเลิกโครงการโรงเรียนสีขาวฯ รับนโยบายคืนเวลาให้ครู

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/8137 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ลงนามโดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 โดยคำสั่งดังกล่าวแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569-2570 นโยบายที่ 1 คืนเวลาให้ครู เพื่อคืนอนาคตให้เด็ก ซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Work Smart) เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ครูสามารถทุ่มเทเวลาในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งมีขั้นตอนและภารกิจด้านเอกสารจำนวนมากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 เป็นต้นไป