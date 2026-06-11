CIB รวบแก๊งขายบัตรคอนทิพย์ หลอกเหยื่อเกือบพันราย เสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 7 ราย ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จสมคบและร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐมและจังหวัดภูเก็ต
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนและแจ้งความออนไลน์ว่าถูกหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต งานแฟนมีตติ้ง และเทศกาลดนตรีต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์ ทำให้เจ้าหน้าที่ บก.ปอท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผล
จากการตรวจสอบพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากติดตามกระแสคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ที่กำลังได้รับความนิยมจากนั้นกว้านซื้อบัญชี X ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2,000 คน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนนำภาพ E-Ticket ของบุคคลอื่นมาตัดต่อแก้ไขชื่อ เลขที่นั่งและเพิ่มลายน้ำบัญชีของตนเองเพื่อใช้โพสต์หลอกขาย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาบัญชีม้าสำหรับรับโอนเงิน รวมถึงนำภาพบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีมาตัดต่อข้อความเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้ากลุ่มผู้ต้องหาจะรีบโอนเงินผ่านหลายบัญชี ก่อนถอนออกมาเป็นเงินสดและแบ่งผลประโยชน์กันภายในเครือข่าย
ผลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวใช้บัญชี X ในการก่อเหตุกว่า 350 บัญชีและมีความเชื่อมโยงกับคดีหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์มากกว่า 739 คดี มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3.7 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นสมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่องและรถยนต์ 1 คัน ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนภายในขบวนการ
ทั้งนี้ แม้เจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว แต่คดีนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่า การซื้อขายบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มีกระแสคอนเสิร์ตใหญ่หรือศิลปินชื่อดังซึ่งสุดท้ายแล้ว คนที่ต้องรับความเสี่ยงมากที่สุดก็คือแฟนคลับที่เพียงอยากได้โอกาสเข้าไปชมศิลปินที่ตัวเองรักเพียงเท่านั้น