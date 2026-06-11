ฮ่องกงสั่งฟ้อง 25 ข้อหาคดีเพลิงไหม้ตึกพักอาศัยเขตต้าผู่

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า กองกำลังตำรวจฮ่องกง ร่วมกับคณะกรรมาธิการอิสระปราบปรามการทุจริตประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้เปิดเผยการสั่งฟ้องดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้หมู่อาคารที่พักอาศัยหงฝูย่วน หรือ หวั่งฟุกคอร์ต ในเขตต้าผู่ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025
ขณะที่รายละเอียดของผู้ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับว่าจ้างให้ดูแลโครงการซ่อมบำรุงอาคารขณะเกิดเหตุ ผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียน และผู้อำนวยการของบริษัทผู้รับเหมาหลัก โดยถูกยื่นฟ้องรวมกันถึง 25 ข้อหา ซึ่งมีข้อหาหนักคือ การกระทำการโดยประมาทจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ตลอดจนพฤติกรรมการทุจริตเชิงระบบ ทั้งการฟอกเงินและพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
ด้านการดำเนินคดีทางกฎหมาย ล่าสุดมีรายงานว่า คดีดังกล่าวถูกนำขึ้นพิจารณาต่อศาลแขวงเวสต์เกาลูนแล้ว โดยทางศาลได้มีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปจนถึงวันที่ 2 กันยายนนี้ ตามคำร้องขอของพนักงานอัยการ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป