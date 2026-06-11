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ทองปรับแล้ว 23 ครั้ง [-1,150] รูปพรรณขายออก 64,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 23 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 1,150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,700 บาท ขายออกบาทละ 63,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,428.88 บาท ขายออกบาทละ 64,700 บาท