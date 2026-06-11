นายกฯ ต้อนรับคณะสภาที่ปรึกษาฯ จีน สานต่อสัมพันธ์แน่นแฟ้น ยั่งยืนทุกมิติ

นางสาวเสียน ฮุย (Ms. Xian Hui) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะรวมกันกว่า 19 คน อาทิ นายจาง เจี้ยนเว่ย์ (H.E. Mr. Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายไต้ ตงชาง (Mr. Dai Dongchang) รองประธานคณะกรรมาธิการด้านกิจการเศรษฐกิจ นายเทียน เผ่ยเหยียน (Mr. Tian Peiyan) กรรมาธิการคณะกรรมาธิการด้านกิจการสังคมและกฎหมาย และ นายเหยา เจี้ยนหง (Mr. Yao Jianhong) กรรมาธิการคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และกีฬาของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน เป็นต้น เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 11–12 มิถุนายน 2569
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ด้วยความยินดี พร้อมชื่นชมบทบาทและประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานฯ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญที่ฝ่ายจีนให้กับความสัมพันธ์ไทย–จีน และช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นกันเอง อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน
ด้านรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมนตรีในการผลักดันความสัมพันธ์ไทย–จีน ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่ามิตรภาพระหว่างสองประเทศมีความพิเศษเสมือน "คนในครอบครัวเดียวกัน" การพบหารือครั้งนี้จึงให้ความรู้สึกใกล้ชิดและคุ้นเคย พร้อมทั้งฝากความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรีลี่ เฉียง ของจีนมายังนายกรัฐมนตรีด้วย
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทย–จีน มีความพิเศษและใกล้ชิดในทุกระดับ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2568 ซึ่งสะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศดังคำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ว่า "จีน–ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน"
ขณะที่ฝ่ายจีนกล่าวชื่นชมการเสด็จฯ เยือนจีนว่า เป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้นำจีน พร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทย–จีนมีรากฐานที่มั่นคงและมีอนาคตร่วมกันที่สดใส โดยหวังว่านายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะยาวต่อไป
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมมีก้าวหน้า พร้อมระบุว่า ทุกครั้งที่ได้หารือกับฝ่ายจีน ต่างสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดกว้างและสบายใจ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นและความจริงใจต่อกัน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทย ซึ่งไทยขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าว สะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันในทุกมิติด้วย