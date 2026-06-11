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ครึ่งวันเช้าทองปรับแล้ว 18 ครั้ง [-1,400] รูปพรรณขายออก 64,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 18 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 1,400 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,450 บาท ขายออกบาทละ 63,650 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,186.32 บาท ขายออกบาทละ 64,450 บาท