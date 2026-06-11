รมว.กลาโหม-ผบ.ทบ.ตบเท้าเข้าพบนายกฯ รายงานสถานการณ์ชายแดน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล โดยเวลา 09.00 น. นางสาวเสียน ฮุย (Ms. Xian Hui) รองประธานสภาที่ปรึกษาการทางเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทย
ขณะที่เวลา 09.55 น. พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาพร้อมกับ พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยไม่ได้มีการแจ้งวาระล่วงหน้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ชายแดน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นชายแดนไทย-กัมพูชา หรือชายแดนภาคใต้ หรือสถานการณ์ความมั่นคงด้านอื่น ๆ