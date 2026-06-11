ด่วน! คุก 5 ปี 12 เดือน "ทนายตั้ม" พร้อมชำระเงินชดใช้กว่า 72.5 ล้านบาท

วันนี้ (11 มิ.ย. 69) ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีฉ้อโกง หมายเลขดำ อทย. 109/2568 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 และนางจตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม จำเลยที่ 1 นางปณิตา เบี้ยบังเกิด ภรรยา จำเลยที่ 2 นายนุวัฒน์ ยงยุทธ หรือ นุ คนสนิททนายตั้ม จำเลยที่ 3 น.ส.สาริณี นุชนารถ หรือ สา แฟนสาวนายนุ จำเลยที่ 4 น.ส.ปิณฑิรา การิวัลย์ พี่สาวภรรยาทนายตั้ม จำเลยที่ 5 น.ส.แก้วสวรรค์ สุขผล พนักงานโชว์รูมรถยนต์ จำเลยที่ 6 และ น.ส.มนันพัทธ์ รามธีรพัฒน์ พนักงานโชว์รูมรถยนต์ จำเลยที่ 7 ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-7 ในความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ ฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงินฯ โดยได้ร่วมกันฉ้อโกงเงินจาก นางจตุพร ผู้เสียหาย ให้โอนเงินจำนวนมากหลายครั้งหลายหน รวมกว่า 100 ล้านบาท เพื่อให้ลงทุนทำหวยออนไลน์
ทั้งนี้ ได้พิพากษาลงโทษ นายษิทรา ความผิดฐานฉ้อโกงฯ 4 ปี 6 เดือน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อีก 1 ปี 6 เดือน รวมลงโทษจำคุก 5 ปี 12 เดือน และให้ชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย