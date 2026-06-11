กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 12.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางนา 18.6 มคก./ลบ.ม.
2. เขตตลิ่งชัน 18.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 18 มคก./ลบ.ม.
4. เขตยานนาวา 18 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 17.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตดอนเมือง 16.6 มคก./ลบ.ม.
7. เขตสัมพันธวงศ์ 16.6 มคก./ลบ.ม.
8. เขตคันนายาว 16.5 มคก./ลบ.ม.
9. เขตหลักสี่ 16.4 มคก./ลบ.ม.
10. เขตสายไหม 16.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราษฎร์บูรณะ 15.7 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางขุนเทียน 15.7 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 11.3 - 16.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 7.9 - 18 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 6.7 - 16.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 6.5 - 18.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 5.4 - 18.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 8 - 15.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก