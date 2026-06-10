เช็กเลย! รัฐบาลโอนเงินช่วยกลุ่มเปราะบางสูงสุด 1,000 บาท บรรเทาภาระค่าครองชีพ

ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้โอนเงินสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประจำเดือนมิถุนายนแล้วในวันนี้ (10 มิ.ย.) โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โอนเงินตรงเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิทั่วประเทศพร้อมกันใน 3 กลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ
สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน 2569 นี้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะจ่ายตามขั้นบันไดช่วงอายุ ดังนี้
- อายุ 60-69 ปี รับเงิน 600 บาท
อายุ 70-79 ปี รับเงิน 700 บาท
อายุ 80-89 ปี รับเงิน 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับสูงสุด 1,000 บาท
เงินอุดหนุนบุตร จะได้รับเงิน 600 บาท สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ แต่มีเงื่อนไขว่า สมาชิกในครอบครัวต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
เบี้ยความพิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเงิน 1,000 บาท และอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 800 บาท
ทั้งนี้ รัฐบาลมีกำหนดการโอนเงินสวัสดิการกลุ่มเปราะบางในรอบถัดไปของปี 2569 คือ วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 / 10 สิงหาคม 2569 และ 10 กันยายน 2569
ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มเปราะบางได้ โดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินได้หลายช่องทาง ทั้งทางแอปธนาคาร ที่ผูกบัญชีรับเงินไว้ / ตู้ ATM / แอปฯ ทางรัฐ หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสาขาธนาคาร
สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน 2569 นี้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะจ่ายตามขั้นบันไดช่วงอายุ ดังนี้
- อายุ 60-69 ปี รับเงิน 600 บาท
อายุ 70-79 ปี รับเงิน 700 บาท
อายุ 80-89 ปี รับเงิน 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับสูงสุด 1,000 บาท
เงินอุดหนุนบุตร จะได้รับเงิน 600 บาท สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ แต่มีเงื่อนไขว่า สมาชิกในครอบครัวต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
เบี้ยความพิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเงิน 1,000 บาท และอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 800 บาท
ทั้งนี้ รัฐบาลมีกำหนดการโอนเงินสวัสดิการกลุ่มเปราะบางในรอบถัดไปของปี 2569 คือ วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 / 10 สิงหาคม 2569 และ 10 กันยายน 2569
ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มเปราะบางได้ โดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินได้หลายช่องทาง ทั้งทางแอปธนาคาร ที่ผูกบัญชีรับเงินไว้ / ตู้ ATM / แอปฯ ทางรัฐ หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสาขาธนาคาร