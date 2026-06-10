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ราคาทองวันนี้ร่วงแรง! [-2,350] รูปพรรณขายออก 65,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 37 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 2,350 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,850 บาท ขายออกบาทละ 65,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,550.72 บาท ขายออกบาทละ 65,850 บาท