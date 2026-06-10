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หุ้นไทยปิดร่วง! -20.55 จุด มูลค่าซื้อขาย 52,781.94 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 20.55 จุด หรือ -1.30% ที่ระดับ 1,563.59 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,781.94 ล้านบาท