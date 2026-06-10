บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐนัดถกพรุ่งนี้ ทบทวนเกณฑ์ "บัตรคนจน" ปมลูกใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อ-แม่ ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ในวันพรุ่งนี้ (11 มิ.ย.) ประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ คือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของบุตร ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ โดยพบปัญหาว่าเมื่อบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดู ระบบจะตัดสิทธิ์พ่อแม่ทันที ทั้งที่ในความเป็นจริงบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงๆ ทำให้พ่อแม่ที่เดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในเงินช่วยเหลือรายเดือน ซึ่งทางภาครัฐมีความเห็นใจในจุดนี้ และต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น
ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้รัฐบาลได้รับข้อพิจารณาจากความกังวลของสังคมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยพบว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรปัจจุบัน 13.2 ล้านคน มีบางส่วนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ยังได้รับสิทธิ์ ในขณะที่มีประชาชนที่ลำบากและเดือดร้อนที่สุดอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นายเอกนิติ กล่าวว่า การคัดกรองในรอบนี้ หัวใจสำคัญคือ การช่วยคนเดือดร้อนตัวจริง โดยได้สั่งการให้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงพื้นที่เชิงรุก ค้นหาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบ ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ เช่น เกณฑ์เรื่องอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน หรือการมีเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาทนั้น ยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมของการลงทะเบียนปี 2565 และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้
เมื่อถามว่าหากมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะใช้แค่ปีภาษีเดียวหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า เดิมทีการทบทวนสิทธิจะทำทุก 5 ปี ซึ่งครั้งล่าสุดคือปี 2565 แต่ปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพราะเราเห็นภาพคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆ มาใช้สิทธิ์ ในขณะที่คนลำบากจริงๆ กลับไม่ได้เข้าสู่ระบบ เรื่องนี้จึงต้องคัดกรองให้ละเอียดขึ้น
ส่วนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้าบางแห่งที่ปิดสาขาและส่งผลกระทบต่อผู้ถือบัตรนั้น นายเอกนิติ กล่างว่า ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ แต่พร้อมที่จะรับเรื่องไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย