นายกฯ สั่งล้างบางเครือข่ายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ-เล็งตั้ง กก.ปราบผู้มีอิทธิพล

คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมนัดแรก โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานความมั่นคง เข้าร่วมประชุม คาคว่าการประชุมวันนี้จะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมา และกำหนดมาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้ หลังมีการก่อเหตุบ่อยครั้ง
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า และคุยกับนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด โดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความคืบหน้าการจัดการมาเฟียภูเก็ต เนื่องจากล่าสุดยังได้รับรายงานว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข
นายพลพีร์ ตอบรับว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปดำเนินการสิ่งที่ยังค้างคา และยังไม่สำเร็จ ซึ่งจะลงไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีเตรียมจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งตำแหน่งเป็นประธานด้วยตัวเอง
ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมี จ.สมุทรปราการ โดยย้ำกลางที่ประชุม ครม. ว่า การปราบปรามยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ได้สั่งการ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องให้ถึงผู้บงการ ผู้สนับสนุน เครือข่ายลำเลียง ตลอดจนแหล่งผลิต และแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลัง