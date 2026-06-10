โฆษก รบ.เผยผลสำเร็จนายกฯ เยือนเวียดนาม ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า การเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะการค้า การลงทุน และความมั่นคงทางทะเล พร้อมสานต่อมิติด้านการท่องเที่ยว ยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม สู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน โดยไทยและเวียดนามจะร่วมกันขับเคลื่อนและเติบโตไปด้วยกัน ไทยและเวียดนามจะร่วมผนึกกำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดในทุกด้านไม่มองเป็นคู่แข่งขัน แต่มองเวียดนามเป็นพาร์ตเนอร์ เปรียบเสมือน 1+1 = 3 นำจุดแข็งของไทยและเวียดนามมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่า นายกรัฐมนตรี ขอให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง ต้องมองไปข้างหน้า ถือเป็นจุดเริ่มต้นมิติของอาเซียน เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นทำอาเซียนให้แข็งแกร่งเพื่อสู้กับภูมิภาคอื่น พร้อมย้ำว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นไม่ใช่พูดลอยในอากาศ แต่ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ไทย-เวียดนาม เห็นพ้องที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน นำไปสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ ไทยย้ำว่า เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ทั้งคนไทยและการค้าขายระดับโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพร้อมรับฟังเสียงสะท้อน และข้อกังวลใจของประชาชน
นางสาวรัชดา เปิดเผยด้วยว่า ไทยจะส่งมอบนกกระเรียน ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นให้ประเทศเวียดนาม หลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พูดคุยหารือกับทางการเวียดนามว่า เวียดนามต้องการจะเพาะพันธุ์นกกระเรียน โดยปีที่แล้วทางการไทยส่งมอบนกกระเรียน 6 คู่ แก่เวียดนาม คาดว่าภายในปีนี้จะส่งมอบเวียดนามอีก 6 ตัว