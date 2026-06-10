CIB บุกทลายโกดังผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องสำอางปลอม สวมเลข อย. ยึดของกลางกว่า 1 ล้านชิ้น

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์, พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก., เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. โดยการสั่งการของ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ, พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว, พ.ต.อ.สำเริง อำพรรณทอง, พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ปฏิบัติการทลายโกดังกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย ลวงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ตรวจยึดของกลาง 26 รายการ จำนวน 1,073,327 ชิ้น มูลค่ากว่า 12,061,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด นำโดย พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. พฤติการณ์กล่าวคือ สืบเนื่องจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.) มีมาตรการในการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ไม่ได้คุณภาพ โดยพบผลิตภัณฑ์กาแฟ รวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ที่มีการแสดงเลขสารบบอาหาร (อย.) ของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลากเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน และหลงเชื่อซื้อสินค้าไปบริโภค เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจนพบสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้นำหมายค้นศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าว และตรวจยึดของกลาง ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์อาหารปลอม ที่มีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลาก จำนวน 9 รายการ
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ ยี่ห้อ Phonenix Roastz จำนวน 175,000 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ BLACK COFFEE ยี่ห้อ Siam Aroma จำนวน 85 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์กาแฟลาเต้ ยี่ห้อ Golden Elephant จำนวน 20,400 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซี ยี่ห้อ Phonenix Roastz จำนวน 190 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติก ยี่ห้อ Siam Aroma จำนวน 115 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ ยี่ห้อ Siam Aroma Milky Latte 3 in 1 จำนวน 9,700 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PREBIOTIC FIBER ยี่ห้อ Phonenix Roastz จำนวน 20 ชิ้น
- เครื่องดื่มไวท์เทนนิ่ง GLOW SHOT ยี่ห้อ Shero Lab จำนวน 7,885 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PROBIOTIC ยี่ห้อ Shero Lab จำนวน 6,000 ชิ้น
2. ผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 4 รายการ
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ AMERICAN BLACK COFFEE ยี่ห้อ Golden Elephant ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 220 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน เปปไทด์ ยี่ห้อ Glow Secret จำนวน 4,070 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์มัทฉะ ยี่ห้อมัทฉะเจแปน ขนาด 300 กรัม จำนวน 1,056 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์มัทฉะ ยี่ห้อมัทฉะเจแปน ขนาด 180 กรัม จำนวน 23,520 ชิ้น
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และไม่แสดงภาษาไทย จำนวน 12 รายการ
- ผลิตภัณฑ์ CLEANSING ยี่ห้อ GLOW SECRET จำนวน 3,720 ชิ้น
- ผ้าอนามัย ยี่ห้อ Care GAGA จำนวน 508,240 ชิ้น
- โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ Clear Fresh จำนวน 9,246 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบค่า PH ในช่องคลอดชนิดแผ่น ยี่ห้อ Care GAGA จำนวน 6,300 ชิ้น
- กระดาษเช็ดหน้าชนิดเปียก ยี่ห้อ GLOW SECRET จำนวน 8,400 ชิ้น
- มาส์กหน้า ยี่ห้อ SADOER จำนวน 19,200 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบค่า PH ในช่องคลอดชนิดแผ่น ยี่ห้อ Clear Fresh จำนวน 21,120 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์ CLEANSING ยี่ห้อ Zinovation Beauty จำนวน 1,020 ชิ้น
- เครื่องสำอาง โทนเนอร์ ยี่ห้อ Zinovation Beauty จำนวน 1,080 ชิ้น
- ครีมกันแดด ยี่ห้อ Zinovation Beauty จำนวน 1,080 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยี่ห้อ Zinovation Beauty จำนวน 1,120 ชิ้น
- ครีมมาร์สหน้า ยี่ห้อ GLOW SECRET จำนวน 44,540 ชิ้น
4. กล่องบรรจุภัณฑ์กาแฟ ยี่ห้อ Phonenix Roastz , Siam Aroma และ Golden Elephant จำนวน 200,000 ชิ้น
ตรวจยึดของกลาง เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และกล่องบรรจุภัณฑ์ รวม 26 รายการ จำนวนกว่า 1,073,327 ชิ้น มูลค่ากว่า 12,061,000 บาท จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า โกดังเก็บสินค้าดังกล่าวมีการบริหารจัดการในลักษณะ "เก็บ แพ็ก ส่ง" หรือ Fulfillment โดย นายกุย (สงวนนามสกุล) พนักงานชาวจีน แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของนายทุนสัญชาติจีน ซึ่งจะเป็นผู้สั่งสินค้าที่เป็นกระแส และกำลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์มาจากประเทศจีน จากนั้นจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อรอคำสั่งซื้อและส่งให้กับลูกค้าชาวไทย มียอดการส่งสินค้าวันละ 200 - 300 ชิ้น โดยทำมาแล้วประมาณ 6 เดือน เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม
1. พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
- ฐาน "ขายอาหารปลอม" ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท
- ฐาน "ขายอาหารที่ไม่มีฉลากภาษาไทย" ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
2. พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558
- ฐาน "ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย" ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนว่า ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มอบความสะดวกสบายให้เราอย่างมาก แต่อาจเกิดช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพและทุนข้ามชาติ ลักลอบนำสินค้าปลอม สินค้าไร้มาตรฐาน มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น เพียงเพื่อหวังผลกำไร โดยสินค้าที่ไม่มีการจดแจ้ง ไม่มีฉลากภาษาไทย หรือใช้วิธีการสวมเลข อย. ของผู้อื่นมาแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการที่ไร้มาตรฐาน ขอเน้นย้ำและส่งคำเตือนไปยังผู้ประกอบการและผู้นำเข้าทุกรายว่า อย่าเห็นแก่กำไรระยะสั้นแล้วนำผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานออกจำหน่ายให้ประชาชน เพราะตำรวจสอบสวนกลาง จะใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด เดินหน้ากวาดล้างและขยายผลจับกุมขบวนการเหล่านี้ให้ถึงที่สุด ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมาย หรือการเอาเปรียบผู้บริโภครูปแบบอื่น สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปคบ. 1135 หรือผ่านทางเพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค ได้ตลอดเวลา