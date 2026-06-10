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ร่วงต่อ! ทองปรับแล้ว 33 ครั้ง [-2,250] รูปพรรณขายออก 65,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 15.45 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 33 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 2,250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,950 บาท ขายออกบาทละ 65,150 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,656.84 บาท ขายออกบาทละ 65,950 บาท