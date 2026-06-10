เจรจาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกยังติดเรื่องราคา-ความคุ้มค่า

นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยความคืบหน้าการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 ว่า ขณะนี้รัฐบาลไม่ได้มีการหารือกับภาคเอกชน ส่วนเอกชนได้มีการมาหารือรัฐบาลหรือไม่ หลังมีรายงานเอกชนจะเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีติดต่อเช่นกัน และทางรัฐบาลเคยระบุแล้วว่าหากเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็เป็นการหารายได้ของภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลก็ยินดี แต่เบื้องต้นไม่ทราบว่าราคาได้มีการพูดคุยไปถึงขั้นตอนใด และต่อรองราคาหรือไม่ แต่เชื่อว่าขณะนี้ยังติดปัญหาเรื่องราคาและความคุ้มค่า