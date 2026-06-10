ปชช.ใช้จ่ายผ่าน "ไทยช่วยไทยพลัส" ครบ 1,000 บาท ทะลุ 1 ล้านคนแล้ว

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. พบว่าตัวเลขการใช้จ่ายของประชาชนพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีประชาชนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาท รวมกว่า 1,053,786 ราย จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 26,040,623 ราย
ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีประชาชนที่มียอดการใช้จ่ายสำเร็จแล้วจำนวน 23,993,231 ราย
โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยมียอดใช้จ่ายรวมสะสมอยู่ที่ 22,631.39 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 13,149.77 ล้านบาท และ เงินที่ประชาชนจ่ายเอง 9,481.62 ล้านบาท
ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีร้านค้าที่เกิดรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 968,929 ร้านค้า
ด้านความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งาน (กดรับเงื่อนไข T&C แล้ว) รวมทั้งสิ้น 1,027,018 ร้านค้า แบ่งเป็น ร้านค้าเดิมจากโครงการก่อนหน้า 872,830 ร้าน และ ร้านค้าใหม่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเพิ่มอีกถึง 154,188 ร้าน
นอกจากนี้ โครงการฯ เตรียมเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการเปิดให้ใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันให้ยอดการใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้นอีกในช่วงครึ่งหลังของเดือน